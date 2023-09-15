Росіяни вночі двічі накривали Дніпропетровщину з важкої артилерії: пошкоджено транспортний об’єкт

Росіяни продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

Уночі вони двічі обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район. Цілили по Червоногригорівській та Марганецькій громадах – здійснено близько двох десятків пострілів.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Через ворожий вогонь загорілася трава, пожежу рятувальники вже загасили. Крім того, пошкоджено транспортний об’єкт.

На щастя, людей не зачепило.

Мирного дня, Дніпропетровщино! – додав Лисак.

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