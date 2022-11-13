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Росіяни вкрали з Херсону єнота: у соцмережах роблять меми та вимагають обміну

Сьогодні 15:40
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Втікаючи з Херсону росіяни вкрали єнота.

Новости Днепра про Росіяни вкрали з Херсону єнота: у соцмережах роблять меми та вимагають обміну

Втікаючи з Херсону окупанти вкрали єнота. Про це розповіла російська пропагандистка в своєму телеграм-каналі. Вона назвала єдиною “хорошою новиною” з фронту те, що росіянам вдалося забрати нашого єнота.

На цю новину відреагували соцмережі. Люди почали створювати меми на цю тему, тому що викрадення єнота “другою армією світу” це ще той абсурд.

Ситуацію також прокоментував засновник організації Uanimals Олександр Тодорчук.

Варто уточнити, що єнота із зоопарку Херсона вкрав не просто якийсь дурний солдат, а саме російське командування. У Крим вони вивезли більшу частину колекції зоопарку : від лами і вовка до віслюка і білок”, – написав він.

Користувачі соцмереж підхопили жарти про біологічну зброю та вимагають звільнення нашого бойового єнота з російського полону.

Новости Днепра про Росіяни вкрали з Херсону єнота: у соцмережах роблять меми та вимагають обміну

Новости Днепра про Росіяни вкрали з Херсону єнота: у соцмережах роблять меми та вимагають обміну

Новости Днепра про Росіяни вкрали з Херсону єнота: у соцмережах роблять меми та вимагають обміну

Олексій Арестович поглузував з російського “філософа” Дугіна.

Свободу єноту.

Новости Днепра про Росіяни вкрали з Херсону єнота: у соцмережах роблять меми та вимагають обміну

Новости Днепра про Росіяни вкрали з Херсону єнота: у соцмережах роблять меми та вимагають обміну

Українці натякають, що єнотика росіяни могли взяти замість пральної машини.

Новости Днепра про Росіяни вкрали з Херсону єнота: у соцмережах роблять меми та вимагають обміну

Новости Днепра про Росіяни вкрали з Херсону єнота: у соцмережах роблять меми та вимагають обміну

Новости Днепра про Росіяни вкрали з Херсону єнота: у соцмережах роблять меми та вимагають обміну

Новости Днепра про Росіяни вкрали з Херсону єнота: у соцмережах роблять меми та вимагають обміну

Але насправді історія дуже сумна, сподіваємося єнотику та іншим вкраденим тваринам вдасться втекти від цих варварів.

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Новости Днепра про Росіяни вкрали з Херсону єнота: у соцмережах роблять меми та вимагають обмінуУкраїнська Новости Днепра про Росіяни вкрали з Херсону єнота: у соцмережах роблять меми та вимагають обмінуРусский

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