Росіяни вкрали з Херсону єнота: у соцмережах роблять меми та вимагають обміну

Втікаючи з Херсону росіяни вкрали єнота.

Втікаючи з Херсону окупанти вкрали єнота. Про це розповіла російська пропагандистка в своєму телеграм-каналі. Вона назвала єдиною “хорошою новиною” з фронту те, що росіянам вдалося забрати нашого єнота.

На цю новину відреагували соцмережі. Люди почали створювати меми на цю тему, тому що викрадення єнота “другою армією світу” це ще той абсурд.

Ситуацію також прокоментував засновник організації Uanimals Олександр Тодорчук.

Варто уточнити, що єнота із зоопарку Херсона вкрав не просто якийсь дурний солдат, а саме російське командування. У Крим вони вивезли більшу частину колекції зоопарку : від лами і вовка до віслюка і білок”, – написав він.

Користувачі соцмереж підхопили жарти про біологічну зброю та вимагають звільнення нашого бойового єнота з російського полону.