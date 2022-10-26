Росіяни відзвітували, що знищили у Дніпрі нафтосховище

Через це на одній із АЗС міста сталася пожежа. На жаль, загинули двоє людей. Серед жертв – вагітна жінка. Крім того, четверо містян отримали поранення.
У російському міністерстві оборони (читай – мінубивства) теж розповіли про цю атаку. Росіяни заявили, що начебто “знищили нафтосховище”.
Цю заяву прокоментував Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
Наш ворог – безпринципний, підлий, цинічний. У сьогоднішньому зведенні мо рф повідомило, що в Дніпрі «знищено нафтосховище, з якого здійснювалось постачання дизпалива угрупованню військ на Донбасі». Про цивільну жінку при надії і оператора АЗС вони, звісно ж, ніколи не розкажуть. Злочини російської федерації в Україні має бачити весь світ. І реакція повинна бути максимально жорсткою, бо байдужість вбиває, – написав він.
Та показав, що залишилося від заправки після російського удару:
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