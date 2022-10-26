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Росіяни відзвітували, що знищили у Дніпрі нафтосховище

Сьогодні 14:49
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Учора пізно ввечері росіяни атакували Дніпро.

Новости Днепра про Росіяни відзвітували, що знищили у Дніпрі нафтосховище

Через це на одній із АЗС міста сталася пожежа. На жаль, загинули двоє людей. Серед жертв – вагітна жінка. Крім того, четверо містян отримали поранення.

У російському міністерстві оборони (читай – мінубивства) теж розповіли про цю атаку. Росіяни заявили, що начебто “знищили нафтосховище”.

Новости Днепра про Росіяни відзвітували, що знищили у Дніпрі нафтосховище

Цю заяву прокоментував Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Наш ворог – безпринципний, підлий, цинічний. У сьогоднішньому зведенні мо рф повідомило, що в Дніпрі «знищено нафтосховище, з якого здійснювалось постачання дизпалива угрупованню військ на Донбасі». Про цивільну жінку при надії і оператора АЗС вони, звісно ж, ніколи не розкажуть. Злочини російської федерації в Україні має бачити весь світ. І реакція повинна бути максимально жорсткою, бо байдужість вбиває, – написав він.

Та показав, що залишилося від заправки після російського удару: 

Новости Днепра про Росіяни відзвітували, що знищили у Дніпрі нафтосховище

Новости Днепра про Росіяни відзвітували, що знищили у Дніпрі нафтосховище

Новости Днепра про Росіяни відзвітували, що знищили у Дніпрі нафтосховище

Новости Днепра про Росіяни відзвітували, що знищили у Дніпрі нафтосховище

Новости Днепра про Росіяни відзвітували, що знищили у Дніпрі нафтосховище

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