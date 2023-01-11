Росіяни вдарили з важкої артилерії по Марганцю: поранений 26-річний чоловік

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На жаль, постраждав 26-річний чоловік. Його доправили до лікарні – готують до операції.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.

Ударили з важкої артилерії по Марганцю.

Сьогодні вдень росіяни знову обстріляли Нікопольщину.