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  • Росіяни вдарили з важкої артилерії по Марганцю: поранений 26-річний чоловік

Росіяни вдарили з важкої артилерії по Марганцю: поранений 26-річний чоловік

Сьогодні 12:43
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Сьогодні вдень росіяни знову обстріляли Нікопольщину.

Новости Днепра про Росіяни вдарили з важкої артилерії по Марганцю: поранений 26-річний чоловік

Ударили з важкої артилерії по Марганцю.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.

На жаль, постраждав 26-річний чоловік. Його доправили до лікарні – готують до операції.

Також російські снаряди пошкодили будинки. Деталі уточнюються.

Новости Днепра про Росіяни вдарили з важкої артилерії по Марганцю: поранений 26-річний чоловік

Новости Днепра про Росіяни вдарили з важкої артилерії по Марганцю: поранений 26-річний чоловік

Новости Днепра про Росіяни вдарили з важкої артилерії по Марганцю: поранений 26-річний чоловік

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Новости Днепра про Росіяни вдарили з важкої артилерії по Марганцю: поранений 26-річний чоловікУкраїнська

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