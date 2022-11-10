Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Росіяни вдарили ракетами по об’єкту критичної інфраструктури на Дніпропетровщині

Росіяни вдарили ракетами по об’єкту критичної інфраструктури на Дніпропетровщині

Сьогодні 10:43
просмотров

Учора 9 листопада мешканці Дніпропетровщини чули вибухи.

Новости Днепра про Росіяни вдарили ракетами по об’єкту критичної інфраструктури на Дніпропетровщині

Про це повідомили в оперативному командуванні Південь. 

За словами військових, ввечері 9 листопада росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Криворіжжі. Обійшлося без жертв.

Крім цього, мешканці Кривого Рогу вчора чули звуки вибухів. Як пізніше пояснив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, по Криворіжському районові вдарили касетними снарядами, через це місцеві мешканці могли чути вибухи.

Він закликає дивитися під ноги та повідомляти в поліцію про підозрілі предмети.

Читайте також:

Новости Днепра про Росіяни вдарили ракетами по об’єкту критичної інфраструктури на ДніпропетровщиніУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Має ім’я та бере рибу з рук: у сквері Дніпра оселився величезний птах-одинак (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 20:08
    Має ім’я та бере рибу з рук: у сквері Дніпра оселився величезний птах-одинак (ФОТО)

    У Дніпрі у сквері "Прибережному" оселився сріблястий мартин Джонні.

    На Дніпропетровщині в авто під час руху загорівся газовий балон
    Новини Дніпра
    Вчора 18:07
    На Дніпропетровщині в авто під час руху загорівся газовий балон

    Сьогодні, 9 листопада, о 09:21 на лінію «101» повідомили, що…

    Снаряд прилетів прямо у житловий будинок: росіяни обстріляли Дніпропетровщину, загинув чоловік
    Новини Дніпра
    Вчора 17:26
    Снаряд прилетів прямо у житловий будинок: росіяни обстріляли Дніпропетровщину, загинув чоловік

    Сьогодні пообіді російські війська знову обстріляли Дніпропетровщину.

    “А вже сьогодні ми шлемо свою відповідь”: Філатов про нічну атаку на Дніпро
    Новини Дніпра
    Вчора 16:34
    “А вже сьогодні ми шлемо свою відповідь”: Філатов про нічну атаку на Дніпро

    Уночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе.

    Наверх