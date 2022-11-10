Росіяни вдарили ракетами по об’єкту критичної інфраструктури на Дніпропетровщині

Учора 9 листопада мешканці Дніпропетровщини чули вибухи.

Про це повідомили в оперативному командуванні Південь.

За словами військових, ввечері 9 листопада росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Криворіжжі. Обійшлося без жертв.

Крім цього, мешканці Кривого Рогу вчора чули звуки вибухів. Як пізніше пояснив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, по Криворіжському районові вдарили касетними снарядами, через це місцеві мешканці могли чути вибухи.

Він закликає дивитися під ноги та повідомляти в поліцію про підозрілі предмети.

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