Росіяни вдарили по рятувальній частині у Дніпрі: постраждав співробітник

Внаслідок атаки є серйозні руйнування та постраждалий, повідомляє голова ДСНС України Сергій Крук.
У результаті прильоту було зруйновано 3 будівлі та знищено понад 20 одиниць техніки. Один рятувальник отримав поранення.
«Знищувати підрозділи ДСНС – це грубе порушення норм Женевської конвенції. Це порушення всіх норм Міжнародного права та звичайної людської моралі! Росія – держава-терорист!» – прокоментував Крук.
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