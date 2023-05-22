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  • Росіяни вдарили по рятувальній частині у Дніпрі: постраждав співробітник

Росіяни вдарили по рятувальній частині у Дніпрі: постраждав співробітник

Сьогодні 09:30
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Російські окупанти вдарили по аварійно-рятувальній частині у Дніпрі вночі 22 травня.

Новости Днепра про Росіяни вдарили по рятувальній частині у Дніпрі: постраждав співробітник

Внаслідок атаки є серйозні руйнування та постраждалий, повідомляє голова ДСНС України Сергій Крук.

У результаті прильоту було зруйновано 3 будівлі та знищено понад 20 одиниць техніки. Один рятувальник отримав поранення.

«Знищувати підрозділи ДСНС – це грубе порушення норм Женевської конвенції. Це порушення всіх норм Міжнародного права та звичайної людської моралі! Росія – держава-терорист!» – прокоментував Крук.

Новости Днепра про Росіяни вдарили по рятувальній частині у Дніпрі: постраждав співробітник

Новости Днепра про Росіяни вдарили по рятувальній частині у Дніпрі: постраждав співробітник

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Новости Днепра про Росіяни вдарили по рятувальній частині у Дніпрі: постраждав співробітникУкраїнська Новости Днепра про Росіяни вдарили по рятувальній частині у Дніпрі: постраждав співробітникРусский

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