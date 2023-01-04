Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії: постраждав 64-річний чоловік

Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.
Попередньо відомо, що постраждав 64-річний чоловік. Він у лікарні – з важкими ураженнями грудної клітини.
Крім того, ворожі снаряди спричинили займання приватного будинку. Пожежу вогнеборці уже приборкали. До 20 осель понівечені.
Наслідки атаки ще уточнюються.
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