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  • Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії: постраждав 64-річний чоловік

Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії: постраждав 64-річний чоловік

Сьогодні 17:10
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Сьогодні, 4 січня, росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії.

Новости Днепра про Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії: постраждав 64-річний чоловік

Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

Попередньо відомо, що постраждав 64-річний чоловік. Він у лікарні – з важкими ураженнями грудної клітини.

Крім того, ворожі снаряди спричинили займання приватного будинку. Пожежу вогнеборці уже приборкали. До 20 осель понівечені.

Наслідки атаки ще уточнюються.

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Новости Днепра про Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії: постраждав 64-річний чоловікУкраїнська Новости Днепра про Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії: постраждав 64-річний чоловікРусский

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