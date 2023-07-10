Росіяни вдарили по двох громадах Дніпропетровщини: подробиці

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.
Сьогодні під ворожий удар потрапила Межівська громада Синельниківського району. Туди прилетіло з РСЗВ «Торнадо-С».
Поранення отримав 58-річний чоловік.
Пошкоджені 12 житлових будинків, господарська споруда і 3 авто.
Обстріляв агресор і Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Ворог застосував важку артилерію. Люди неушкоджені.
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