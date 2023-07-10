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Росіяни вдарили по двох громадах Дніпропетровщини: подробиці

Сьогодні 22:00
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У понеділок, 10 липня, під обстріл ворога потрапили дві громади Дніпропетровської області.

Новости Днепра про Росіяни вдарили по двох громадах Дніпропетровщини: подробиці

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак. 

Сьогодні під ворожий удар потрапила Межівська громада Синельниківського району. Туди прилетіло з РСЗВ «Торнадо-С».

Поранення отримав 58-річний чоловік.

Пошкоджені 12 житлових будинків, господарська споруда і 3 авто.

Обстріляв агресор і Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Ворог застосував важку артилерію. Люди неушкоджені.

Новости Днепра про Росіяни вдарили по двох громадах Дніпропетровщини: подробиці

Новости Днепра про Росіяни вдарили по двох громадах Дніпропетровщини: подробиці

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