Росіяни вдарили по двох громадах Дніпропетровщини: подробиці

У понеділок, 10 липня, під обстріл ворога потрапили дві громади Дніпропетровської області.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні під ворожий удар потрапила Межівська громада Синельниківського району. Туди прилетіло з РСЗВ «Торнадо-С».

Поранення отримав 58-річний чоловік.

Пошкоджені 12 житлових будинків, господарська споруда і 3 авто.

Обстріляв агресор і Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Ворог застосував важку артилерію. Люди неушкоджені.

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