Росіяни вдарили по Дніпропетровщині артилерією: поранені двоє хлопців, один із них “важкий”

Окупанти знову атакували Дніпропетровщину.

Вони вдарили по Нікополю артилерією.

На жаль, постраждали двоє молодих хлопців – 19 та 21 років.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, 19-річний юнак лікуватиметься вдома. 21-річний постраждалий – у важкому стані у лікарні. У нього осколкові поранення голови та грудної клітини. Медики надають всю необхідну допомогу.

Деталі уточнюють.

Будь ласка, не ігноруйте тривоги!

Нагадаємо, раніше ми писали, що уламки ворожого дрона впали на територію агропідприємства у Синельниківському районі.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: