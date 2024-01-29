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  • Росіяни вдарили по Дніпропетровщині артилерією: поранені двоє хлопців, один із них “важкий”

Росіяни вдарили по Дніпропетровщині артилерією: поранені двоє хлопців, один із них “важкий”

Сьогодні 12:28
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Окупанти знову атакували Дніпропетровщину.

Новости Днепра про Росіяни вдарили по Дніпропетровщині артилерією: поранені двоє хлопців, один із них

Вони вдарили по Нікополю артилерією.

На жаль, постраждали двоє молодих хлопців – 19 та 21 років.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, 19-річний юнак лікуватиметься вдома. 21-річний постраждалий – у важкому стані у лікарні. У нього осколкові поранення голови та грудної клітини. Медики надають всю необхідну допомогу.

Деталі уточнюють.

Будь ласка, не ігноруйте тривоги! 

Нагадаємо, раніше ми писали, що уламки ворожого дрона впали на територію агропідприємства у Синельниківському районі.

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Новости Днепра про Росіяни вдарили по Дніпропетровщині артилерією: поранені двоє хлопців, один із них Українська Новости Днепра про Росіяни вдарили по Дніпропетровщині артилерією: поранені двоє хлопців, один із них Русский

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