Сьогодні, 6 лютого, росіяни вдарили дроном-камікадзе по Марганцю. На жаль, постраждали двоє людей.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
За його словами, 50-річна жінка лікуватиметься вдома. Чоловік 63 років – госпіталізований у стані середньої тяжкості.
У місті у результаті атаки пошкоджені 4 приватні будинки та авто.
Деталі з’ясовують.
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