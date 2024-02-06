Росіяни вдарили дроном-камікадзе по місту на Дніпропетровщині: є поранені

Ворог продовжує тероризувати Дніпропетровську область.

Сьогодні, 6 лютого, росіяни вдарили дроном-камікадзе по Марганцю. На жаль, постраждали двоє людей.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, 50-річна жінка лікуватиметься вдома. Чоловік 63 років – госпіталізований у стані середньої тяжкості.

У місті у результаті атаки пошкоджені 4 приватні будинки та авто.

Деталі з’ясовують.

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