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Росіяни в Запорізькій області зрубали на дрова 600-річний дуб

Сьогодні 11:37
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Дерево було в обхваті до 6 метрів, а заввишки приблизно 40 метрів. Наразі від дуба залишився лише пеньок, який окупанти "прикрасили" декоративною галькою.

Новости Днепра про Росіяни в Запорізькій області зрубали на дрова 600-річний дуб

Російські загарбники зрубали старовинний дуб, який ріс у селі Терпіння Мелітопольського району Запорізької області.

Про це повідомила у Facebook офіцер 503-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ Олена Білозерська.

Вік дерева, за даними військової, майже 600 років. Його обхват — 6 метрів, а висота — 40 метрів.

Новости Днепра про Росіяни в Запорізькій області зрубали на дрова 600-річний дуб

Ще одна жертва окупантів. Дуб-патріарх у селі Терпіння Мелітопольського району Запорізької області. Вік близько 600 років. У кінці минулого року окупанти з місцевими колаборантами спиляли його на дрова. Відповідатимуть, — написала вона.

Новости Днепра про Росіяни в Запорізькій області зрубали на дрова 600-річний дуб

Місцеві ЗМІ писали про вирубування дерева ще на початку січня цього року.

Від дерева-старожила залишився лише пеньок. Його окупанти покрили декоративною галькою. Такий “витвір мистецтва” цілком відповідає характеру ра**стів”, — зазначили тоді журналісти.

Новости Днепра про Росіяни в Запорізькій області зрубали на дрова 600-річний дуб

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Новости Днепра про Росіяни в Запорізькій області зрубали на дрова 600-річний дубУкраїнська

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