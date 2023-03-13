Росіяни шість разів обстріляли Дніпропетровщину 13 березня: є руйнування

Російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Марганецьку, Червоногригорівську і Покровську об'єднані територіальні громади Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram Микола Лукашук, голова Дніпропетровської облради.

Близько 30 снарядів важкої артилерії прилетіли на територію Марганецької, Червоногригорівської та Покровської громад Нікопольщини.

Через обстріл пошкоджено транспортне підприємство. Наслідки атаки встановлюють досі. Однак, минулося без жертв та постраждалих.

“Важко, складно. Але не можна зупинятися і опускати руки. Кожного дня ми ще ближче до нашої перемоги”, – підсумував вечірнє повідомлення Микола Лукашук.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, також окупанти використали для атаки безпілотний літальний апарат.

Інші райони Дніпропетровської області не постраждали. Кривий Ріг та Криворізький район провели день мирно.

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