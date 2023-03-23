Росіяни розшукують проукраїнських громадян на окупованій частині Херсонщини, – Генштаб

“В низці населених пунктів тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області загарбники почали пошуки громадян з проукраїнською позицією”, – повідомили в Генштабі.
Для пошуків військові РФ використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів та списки тих осіб, які проходили службу в правоохоронних органах України.
Читайте також:
Автор:
Станом на 22 березня всі підрозділи армії росії, які були…
Цього тижня вандали декілька разів атакували сквер імені Семенова на…
У Дніпрі можна винайняти квартиру від 5 тис грн на…
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який душив інспектора з паркування.