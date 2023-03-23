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Росіяни розшукують проукраїнських громадян на окупованій частині Херсонщини, – Генштаб

Сьогодні 19:15
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Військові РФ на окупованій частині Херсонської області почали пошуки проукраїнських громадян.

Новости Днепра про Росіяни розшукують проукраїнських громадян на окупованій частині Херсонщини, - Генштаб

“В низці населених пунктів тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області загарбники почали пошуки громадян з проукраїнською позицією”, – повідомили в Генштабі.

Для пошуків військові РФ використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів та списки тих осіб, які проходили службу в правоохоронних органах України.

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Новости Днепра про Росіяни розшукують проукраїнських громадян на окупованій частині Херсонщини, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Росіяни розшукують проукраїнських громадян на окупованій частині Херсонщини, - ГенштабРусский

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