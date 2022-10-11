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Росіяни продовжують тероризувати Україну ракетами: підсумки дня на Дніпропетровщині

Сьогодні 20:30
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230-а доба повномасштабного вторгнення рф на територію України добігає кінця. Черговий важкий день для нашої області.

Новости Днепра про Росіяни продовжують тероризувати Україну ракетами: підсумки дня на Дніпропетровщині

Деталі розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

По Дніпропетровщині ворог випустив 8 ракет. Половину з них перехопили і знищили сили ППО. Агресор атакував об‘єкти енергетичної інфраструктури у Кам‘янському та Павлоградському районах, є масштабні руйнування. Відповідні служби працюють над тим, аби ліквідувати наслідки обстрілів.

Окрім цього, вдень кілька разів поспіль окупаційні війська російської федерації завдали удари по Марганецькій громаді, що в Нікопольському районі. Били з важкої артилерії. Попередньо – без постраждалих, масштаби руйнувань з‘ясовуються.

В інших районах ворожих обстрілів не зафіксовано.

Сьогодні рятувальники Дніпропетровщини знищили на території нашої області 4 вибухонебезпечні предмети. На території Херсонщини – 12 боєприпасів.

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Новости Днепра про Росіяни продовжують тероризувати Україну ракетами: підсумки дня на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Росіяни продовжують тероризувати Україну ракетами: підсумки дня на ДніпропетровщиніРусский

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