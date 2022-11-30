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Росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії Нікополь

Сьогодні 08:30
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Росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії Нікополь та Марганецьку громаду.

Новости Днепра про Росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії Нікополь

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Зранку 30 листопада окупанти накрили вогнем з «Градів» та важкої артилерії Нікополь та Марганецьку громаду. Випустили майже 30 снарядів. На щастя, люди не постраждали. 

Представники ДСНС проводять обстежують обстріляну територію. 

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Новости Днепра про Росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії НікопольУкраїнська

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