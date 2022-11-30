Росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії Нікополь

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Зранку 30 листопада окупанти накрили вогнем з «Градів» та важкої артилерії Нікополь та Марганецьку громаду. Випустили майже 30 снарядів. На щастя, люди не постраждали.
Представники ДСНС проводять обстежують обстріляну територію.
Читайте также:
Автор:
Війська Росії хочуть збільшити напрямки ударів по наземних цілях України,…
Починаючи з 24 листопада, водіям виписували штрафи лише за порушення…
У Дніпрі водій маршрутки збив пішохода. Інцидент трапився на проспекті…
Вчора, 28 листопада, під час повітряної тривоги багато мешканців Дніпра…