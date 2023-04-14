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  • Росіяни обстріляли Слов‘янськ: пролунало щонайменше 7 вибухів, є влучання у будинки

Росіяни обстріляли Слов‘янськ: пролунало щонайменше 7 вибухів, є влучання у будинки

Сьогодні 18:36
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Сьогодні, 14 квітня, російські терористи обстріляли Слов‘янськ, у місті пролунало щонайменше 7 вибухів.

Новости Днепра про Росіяни обстріляли Слов‘янськ: пролунало щонайменше 7 вибухів, є влучання у будинки

Про це повідомили в Офісі президента.

Ворог влучив в три п‘ятиповерхових будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох – сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола. Відомо про одного загиблого та 6 постраждалих.

Новости Днепра про Росіяни обстріляли Слов‘янськ: пролунало щонайменше 7 вибухів, є влучання у будинки

Новости Днепра про Росіяни обстріляли Слов‘янськ: пролунало щонайменше 7 вибухів, є влучання у будинки

Цей обстріл вже прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він відзначив, що “за кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність”.

Слов’янськ. Окупанти жорстоко обстріляли місто. Влучили по житлових будинках. На жаль, є поранені та загиблі. Держава-зло вкотре демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе. За кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Жодного сліду росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо, – написав президент.

UPD: Уже відомо про 5 загиблих і 15 поранених. Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, зокрема одна дитина. Пошкоджено 5 багатоповерхівок і 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки. За попередніми даними, росіяни використали ракети С-300. 

Новости Днепра про Росіяни обстріляли Слов‘янськ: пролунало щонайменше 7 вибухів, є влучання у будинки

Новости Днепра про Росіяни обстріляли Слов‘янськ: пролунало щонайменше 7 вибухів, є влучання у будинки

Не пробачимо! Помстимося!

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Новости Днепра про Росіяни обстріляли Слов‘янськ: пролунало щонайменше 7 вибухів, є влучання у будинкиУкраїнська Новости Днепра про Росіяни обстріляли Слов‘янськ: пролунало щонайменше 7 вибухів, є влучання у будинкиРусский

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