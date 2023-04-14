Росіяни обстріляли Слов‘янськ: пролунало щонайменше 7 вибухів, є влучання у будинки

Про це повідомили в Офісі президента.
Ворог влучив в три п‘ятиповерхових будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох – сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола. Відомо про одного загиблого та 6 постраждалих.
Цей обстріл вже прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він відзначив, що “за кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність”.
Слов’янськ. Окупанти жорстоко обстріляли місто. Влучили по житлових будинках. На жаль, є поранені та загиблі. Держава-зло вкотре демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе. За кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Жодного сліду росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо, – написав президент.
UPD: Уже відомо про 5 загиблих і 15 поранених. Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, зокрема одна дитина. Пошкоджено 5 багатоповерхівок і 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки. За попередніми даними, росіяни використали ракети С-300.
Не пробачимо! Помстимося!
Читайте також:
Автор:
Є погані новини для шанувальників "Подкаст терапії".
Сьогодні, 12 квітня, росіяни вкотре обстріляли Нікополь.
Кабінет міністрів на засіданні 7 квітня розширив функції територіальних центрів…
Сьогодні, 11 квітня, на Хрещатику сталася пожежа у будівлі навчального…