Росіяни обстріляли Слов‘янськ: пролунало щонайменше 7 вибухів, є влучання у будинки

Сьогодні, 14 квітня, російські терористи обстріляли Слов‘янськ, у місті пролунало щонайменше 7 вибухів.

Про це повідомили в Офісі президента.

Ворог влучив в три п‘ятиповерхових будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох – сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола. Відомо про одного загиблого та 6 постраждалих.

Цей обстріл вже прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він відзначив, що “за кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність”.

Слов’янськ. Окупанти жорстоко обстріляли місто. Влучили по житлових будинках. На жаль, є поранені та загиблі. Держава-зло вкотре демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе. За кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Жодного сліду росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо, – написав президент.

UPD: Уже відомо про 5 загиблих і 15 поранених. Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, зокрема одна дитина. Пошкоджено 5 багатоповерхівок і 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки. За попередніми даними, росіяни використали ракети С-300.

Не пробачимо! Помстимося!

Читайте також:

Українська Русский

Автор: