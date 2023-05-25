Росіяни двічі обстріляли Нікополь: є руйнування - Днепр Инфо
Росіяни двічі обстріляли Нікополь: є руйнування
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Сегодня 20:30

Росіяни двічі обстріляли Нікополь із артилерії вдень 25 травня.

Новости Днепра про Росіяни двічі обстріляли Нікополь: є руйнування

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
 
Внаслідок обстрілів виникла пожежа у приватному володінні.
 

Пошкоджено 7 приватних житлових будинків, 7 господарських будівель, 1 легковий автомобіль, 3 лінії електропередачі, 4 газопроводи, 1 сонячну електростанцію.

Жертв чи поранених серед населення немає.

Новости Днепра про Росіяни двічі обстріляли Нікополь: є руйнування

Новости Днепра про Росіяни двічі обстріляли Нікополь: є руйнування

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Новости Днепра про Росіяни двічі обстріляли Нікополь: є руйнуванняУкраїнська

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