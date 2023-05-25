Пошкоджено 7 приватних житлових будинків, 7 господарських будівель, 1 легковий автомобіль, 3 лінії електропередачі, 4 газопроводи, 1 сонячну електростанцію.
Жертв чи поранених серед населення немає.
Читайте також:
У ході повномасштабного вторгнення армії рф в Україну водій одного…
Армія РФ зосередилась на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському…
З 10 червня "Укрзалізниця" повертає швидкісний потяг "Інтерсіті+", який курсує…
Сьогодні, 25 травня, у Центрально-Міському районі Кривого Рогу сталась дорожньо-транспортна…