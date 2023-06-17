Росіяни двічі атакували: як минув день на Дніпропетровщині

День у Дніпропетровській області пройшов неспокійно.

Так, російська армія двічі атакувала регіон.

Спочатку ворог вдарив по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Потім – по Мирівській Нікопольського. Гатив з важкої артилерії.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Наслідки обстрілів уточнюються.

Мирної ночі!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Харківщині росіяни поцілили протитанковою ракетою у цивільний автомобіль: є загиблі.

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