Росіяни били по Нікопольському району: є руйнування

Використовували дрони та били з важкої артилерії, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. У Марганці від обстрілів постраждала адмінбудівля та два підприємства. В одному із сіл громади – легковий автомобіль та господарська споруда.
На щастя обійшлося без постраждалих. Рятувальники працюють на місці прильотів. Обстежують територію, уточнюють інформацію.
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