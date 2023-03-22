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Росіяни били по Нікопольському району: є руйнування

Сьогодні 21:15
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Росіяни тричі за 22 березня атакували Нікопольський район.

Новости Днепра про Росіяни били по Нікопольському району: є руйнування

Використовували дрони та били з важкої артилерії, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. У Марганці від обстрілів постраждала адмінбудівля та два підприємства. В одному із сіл громади – легковий автомобіль та господарська споруда.

На щастя обійшлося без постраждалих. Рятувальники працюють на місці прильотів. Обстежують територію, уточнюють інформацію.

Новости Днепра про Росіяни били по Нікопольському району: є руйнування

Новости Днепра про Росіяни били по Нікопольському району: є руйнування

 

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Новости Днепра про Росіяни били по Нікопольському району: є руйнуванняУкраїнська Новости Днепра про Росіяни били по Нікопольському району: є руйнуванняРусский

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