Росіяни атакували склад ДТЕК на Дніпропетровщині: пошкоджено багато обладнання

Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Зазначається, що у результаті було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання.
Наразі в компанії оцінюють збитки. Також енергетики планують, як перекрити потребу у знищених матеріалах.
Продовжуємо оцінювати збитки та планувати, як перекрити потребу у знищених матеріалах. Як би ворог не намагався, у нього не вийде зірвати нашу підготовку до опалювального сезону. Українців не зламати – вистоїмо та переможемо, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра просять ознайомитися з графіками відключень світла: навіщо вони.
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