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  • Росіяни атакували склад ДТЕК на Дніпропетровщині: пошкоджено багато обладнання

Росіяни атакували склад ДТЕК на Дніпропетровщині: пошкоджено багато обладнання

Сьогодні 18:09
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Росіяни завдали удару по складських приміщеннях ДТЕК в Дніпропетровській області.

Новости Днепра про Росіяни атакували склад ДТЕК на Дніпропетровщині: пошкоджено багато обладнання

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що у результаті було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання.

Наразі в компанії оцінюють збитки. Також енергетики планують, як перекрити потребу у знищених матеріалах.

Продовжуємо оцінювати збитки та планувати, як перекрити потребу у знищених матеріалах. Як би ворог не намагався, у нього не вийде зірвати нашу підготовку до опалювального сезону. Українців не зламати – вистоїмо та переможемо, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Росіяни атакували склад ДТЕК на Дніпропетровщині: пошкоджено багато обладнання

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра просять ознайомитися з графіками відключень світла: навіщо вони.

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Новости Днепра про Росіяни атакували склад ДТЕК на Дніпропетровщині: пошкоджено багато обладнанняУкраїнська

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