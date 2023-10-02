Росіяни атакували склад ДТЕК на Дніпропетровщині: пошкоджено багато обладнання

Росіяни завдали удару по складських приміщеннях ДТЕК в Дніпропетровській області.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що у результаті було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання.

Наразі в компанії оцінюють збитки. Також енергетики планують, як перекрити потребу у знищених матеріалах.

Продовжуємо оцінювати збитки та планувати, як перекрити потребу у знищених матеріалах. Як би ворог не намагався, у нього не вийде зірвати нашу підготовку до опалювального сезону. Українців не зламати – вистоїмо та переможемо, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра просять ознайомитися з графіками відключень світла: навіщо вони.

Читайте також:

Українська

Автор: