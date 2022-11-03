Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Росіяни атакували “Шахедами” Кривий Ріг: зруйновано об’єкт енергетики

Росіяни атакували “Шахедами” Кривий Ріг: зруйновано об’єкт енергетики

Сьогодні 08:00
просмотров

Пізно ввечері 20 жовтня російські окупанти атакували Кривий Ріг дронами-камікадзе Shahed 136 і влучили в об'єкт енергетики.

Новости Днепра про Росіяни атакували “Шахедами” Кривий Ріг: зруйновано об’єкт енергетики

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

«Кривий Ріг. Влучення дроном «Шахед». Нічого не викладаємо у мережі та не коментуємо», – написав він о 22:21.

Трохи згодом, о 23:09, Вілкул уточнив, що дрон-камікадзе влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури.

«Руйнування значні. Кілька районів міста без світла та води. Втрати уточнюються», – написав голова ВЦА Кривого Рогу.

Служби почали відновлювальні роботи.

Читайте також:

Новости Днепра про Росіяни атакували “Шахедами” Кривий Ріг: зруйновано об’єкт енергетикиУкраїнська Новости Днепра про Росіяни атакували “Шахедами” Кривий Ріг: зруйновано об’єкт енергетикиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    В Україні рідкісну монету номіналом 2 копійки продають за 33 000 гривень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    В Україні рідкісну монету номіналом 2 копійки продають за 33 000 гривень

    В Україні виставили на продаж унікальну монету номіналом 2 копійки.…

    Магнітні бурі у листопаді – половина днів місяця будуть складними
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Магнітні бурі у листопаді – половина днів місяця будуть складними

    Перші геомагнітні коливання очікуються з 6 по 8 листопада. Магнітна…

    У Херсонській області загинули два бійця з Новомосковська
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    У Херсонській області загинули два бійця з Новомосковська

    У війни за свободу України загинули два бійця з Новомосковська…

    У Дніпрі через перекриття Мануйлівського проспекту зміниться маршрут автобусів
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    У Дніпрі через перекриття Мануйлівського проспекту зміниться маршрут автобусів

    У Дніпрі автобусні маршрути № 7, 27, 70, 158, 31…

    Наверх