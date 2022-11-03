Росіяни атакували “Шахедами” Кривий Ріг: зруйновано об’єкт енергетики

Пізно ввечері 20 жовтня російські окупанти атакували Кривий Ріг дронами-камікадзе Shahed 136 і влучили в об'єкт енергетики.

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

«Кривий Ріг. Влучення дроном «Шахед». Нічого не викладаємо у мережі та не коментуємо», – написав він о 22:21.

Трохи згодом, о 23:09, Вілкул уточнив, що дрон-камікадзе влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури.

«Руйнування значні. Кілька районів міста без світла та води. Втрати уточнюються», – написав голова ВЦА Кривого Рогу.

Служби почали відновлювальні роботи.

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