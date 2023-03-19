Росіяни атакували Дніпропетровщину з важкої артилерії

Сьогодні вдень окупанти обстріляли Великомихайлівську громаду з важкої артилерії.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

На щастя, ніхто не постраждав. Наразі наслідки атаки встановлюються.

В інших районах області протягом дня було спокійно.

Дніпропетровщина живе і працює. Для людей, для країни, для Перемоги. Ми тримаємось. Україна тримається. Всі разом вистоїмо, поборемо, переможемо, – зазначив Микола Лукашук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ОП прокоментували “візит” путіна до Маріуполя.

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