Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою

Окупанти знову тероризували Дніпропетровщину.

Учора ввечері, під час тривоги, вони спрямували на область ракету – її збили наші військові.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Дякую захисникам та захисницям неба з ПвК «Схід»! – написав він.

Уночі окупанти били з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

В інших громадах області ніч минула спокійно. Гарного і мирного дня, – додав Лукашук.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

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