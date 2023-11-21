Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою

Учора ввечері, під час тривоги, вони спрямували на область ракету – її збили наші військові.
Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
Дякую захисникам та захисницям неба з ПвК «Схід»! – написав він.
Уночі окупанти били з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих.
В інших громадах області ніч минула спокійно. Гарного і мирного дня, – додав Лукашук.
Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!
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Вічна слава!
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