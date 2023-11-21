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Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою

Сьогодні 07:42
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Окупанти знову тероризували Дніпропетровщину.

Новости Днепра про Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою

Учора ввечері, під час тривоги, вони спрямували на область ракету – її збили наші військові.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Дякую захисникам та захисницям неба з ПвК «Схід»! – написав він.

Уночі окупанти били з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

В інших громадах області ніч минула спокійно. Гарного і мирного дня, – додав Лукашук.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

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