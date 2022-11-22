Росія випустила майже 60 снарядів по Дніпропетровщині за ніч, – Резніченко

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Оккупанты ударили из “Градов” и тяжелой артиллерии по селам Марганецкой общины. Погибших и раненых нет.
Работники ГСЧС по состоянию на утро проводят обследование пораженных территорий. Детали обстрелов и масштабы разрушений выясняются.
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