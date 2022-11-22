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  • Росія випустила майже 60 снарядів по Дніпропетровщині за ніч, – Резніченко

Росія випустила майже 60 снарядів по Дніпропетровщині за ніч, – Резніченко

Сьогодні 08:30
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В ночь на 22 ноября российская армия выпустила почти 60 снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области.

Новости Днепра про Росія випустила майже 60 снарядів по Дніпропетровщині за ніч, – Резніченко

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Оккупанты ударили из “Градов” и тяжелой артиллерии по селам Марганецкой общины. Погибших и раненых нет.

Работники ГСЧС по состоянию на утро проводят обследование пораженных территорий. Детали обстрелов и масштабы разрушений выясняются.

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Новости Днепра про Росія випустила майже 60 снарядів по Дніпропетровщині за ніч, – РезніченкоУкраїнська Новости Днепра про Росія випустила майже 60 снарядів по Дніпропетровщині за ніч, – РезніченкоРусский

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