Росія випустила майже 60 снарядів по Дніпропетровщині за ніч, – Резніченко

В ночь на 22 ноября российская армия выпустила почти 60 снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Оккупанты ударили из “Градов” и тяжелой артиллерии по селам Марганецкой общины. Погибших и раненых нет.

Работники ГСЧС по состоянию на утро проводят обследование пораженных территорий. Детали обстрелов и масштабы разрушений выясняются.

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