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Росія в Україні втратила вже понад 132 тисячі солдатів, – Генштаб

Сьогодні 09:00
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За даними на ранок понеділка, 6 лютого, українські військові ліквідували за добу 870 російських солдатів.

Новости Днепра про Росія в Україні втратила вже понад 132 тисячі солдатів, - Генштаб

Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 132 160 військових. Також ЗСУ знищили десятки техніки, зокрема 11 танків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 132160 (+870) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3231 (+11) од,
  • бойових броньованих машин – 6415 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2231 (+5) од,
  • РСЗВ – 461 (+1) од,
  • засоби ППО – 227 (+0) од,
  • літаків – 294 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+0),
  • крилаті ракети – 796 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5104 (+13) од,
  • спеціальна техніка – 203 (+0).

Разом з тим, окупанти намагаються наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. 

За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

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