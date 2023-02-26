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Росія прибрала з акваторії Чорного моря всі ракетоносії: у чому причина

Сьогодні 12:01
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Станом на ранок 26 лютого Росія забрала всі свої ракетоносії з акваторії Чорного моря. Зокрема, це може бути пов'язано з тим, що окупанти намагаються прибрати свій флот із зони ураження далекобійної зброї України.

Новости Днепра про Росія прибрала з акваторії Чорного моря всі ракетоносії: у чому причина

Як зазначила в ефірі телемарафону речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк, російські війська останнім часом відсувають свій флот до східного узбережжя анексованого Криму.

“Вони все далі відсуваються від підконтрольного Україні берега, тому що усвідомлюють, що далекобійна зброя все ближче і ближче. Тримаючись на такій відстані, вони все ж таки час від часу виводять ракетоносії”, – прокоментувала Гуменюк. 

Разом із тим вона зазначила, що для оновлення ракетоносія достатньо кілька годин. Тож цілком імовірним є те, що загарбницька армія РФ застосовує “тактику приспання пильності”.

“Якщо ще вчора під час повітряних тривог, які звучали по всій території України, фігурував ракетоносій та фрегат на бойовому чергуванні, то до вечора вони його завели. Зараз у корабельному угрупуванні, яке становить 7 одиниць, ракетоносіїв немає. Але пам’ятаємо, що їм достатньо кількох годин і ракетоносій відновить свою присутність… Вони намагаються вимотувати психологію та психіку нашого населення постійними обстрілами, активністю авіації, а потім зненацька можуть завдати ракетний удар”, – підкреслила експертка.

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Новости Днепра про Росія прибрала з акваторії Чорного моря всі ракетоносії: у чому причинаУкраїнська Новости Днепра про Росія прибрала з акваторії Чорного моря всі ракетоносії: у чому причинаРусский

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