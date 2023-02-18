“Росія на них тисне”: у ГУР відповіли, чи очікувати вторгнення з Білорусі

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк відповів на хвилюючі питання з цього приводу в інтерв’ю британському телеканалу ITV news.
Він запевнив, що найближчі тижні розвідка, яка цілодобово слідкує за діями окупантів в Білорусі, не вбачає загрози вторгнення в Україну із сусідньої північної держави.
“Ми бачимо, що Білорусь ніби й підтримує Росію і водночас усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки Росія на них тисне. За оцінками воєнної розвідки України білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну. Проте у найближчі два-три тижні ні сил, ані засобів для вторгнення з території Білорусі у росіян не існує”, – підкреслив Черняк.
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