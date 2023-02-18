“Росія на них тисне”: у ГУР відповіли, чи очікувати вторгнення з Білорусі

Питання імовірного наступу на Україну з території Білорусі досі хвилює українців. Росія продовжує тиснути на самопроголошеного президента республіки Олександра Лукашенка, адже від його наказу буде залежати, чи переступлять озброєні білоруські військові наш кордон.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк відповів на хвилюючі питання з цього приводу в інтерв’ю британському телеканалу ITV news.

Він запевнив, що найближчі тижні розвідка, яка цілодобово слідкує за діями окупантів в Білорусі, не вбачає загрози вторгнення в Україну із сусідньої північної держави.

“Ми бачимо, що Білорусь ніби й підтримує Росію і водночас усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки Росія на них тисне. За оцінками воєнної розвідки України білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну. Проте у найближчі два-три тижні ні сил, ані засобів для вторгнення з території Білорусі у росіян не існує”, – підкреслив Черняк.

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