Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Росія на них тисне”: у ГУР відповіли, чи очікувати вторгнення з Білорусі

“Росія на них тисне”: у ГУР відповіли, чи очікувати вторгнення з Білорусі

Сьогодні 16:54
просмотров

Питання імовірного наступу на Україну з території Білорусі досі хвилює українців. Росія продовжує тиснути на самопроголошеного президента республіки Олександра Лукашенка, адже від його наказу буде залежати, чи переступлять озброєні білоруські військові наш кордон.

Новости Днепра про

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк відповів на хвилюючі питання з цього приводу в інтерв’ю британському телеканалу ITV news.

Він запевнив, що найближчі тижні розвідка, яка цілодобово слідкує за діями окупантів в Білорусі, не вбачає загрози вторгнення в Україну із сусідньої північної держави.

“Ми бачимо, що Білорусь ніби й підтримує Росію і водночас усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки Росія на них тисне. За оцінками воєнної розвідки України білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну. Проте у найближчі два-три тижні ні сил, ані засобів для вторгнення з території Білорусі у росіян не існує”, – підкреслив Черняк. 

Читайте також:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Поліція звертається за допомогою: в Дніпрі розшукують 32-річного чоловіка за скоєння тяжкого злочину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:02
    Поліція звертається за допомогою: в Дніпрі розшукують 32-річного чоловіка за скоєння тяжкого злочину

    У Дніпрі розшукують 32-річного Романа Іванова за скоєння тяжкого злочина.…

    Працював на “Інтерпайпі”, був чуйним і відданим: у боях з окупантами загинув 24-річний захисник з Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:34
    Працював на “Інтерпайпі”, був чуйним і відданим: у боях з окупантами загинув 24-річний захисник з Дніпропетровщини

    Захищаючи Україну від окупантів в Донецькій області, де тривають найзапекліші…

    Заховала в масло: дніпрянка намагалася передати наркотики ув’язненому в СІЗО
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:38
    Заховала в масло: дніпрянка намагалася передати наркотики ув’язненому в СІЗО

    У Дніпрі 35-річна жінка намагалася передати ув'язненому в СІЗО наркотики.…

    На вулицю краще не виходити: у Дніпрі та області оголошено штормове попередження
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:28
    На вулицю краще не виходити: у Дніпрі та області оголошено штормове попередження

    У суботу, 18 лютого, по всій Дніпропетровській області оголосили штормове…

    Наверх