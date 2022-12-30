Росія, можливо, повторно обстріляє Україну перед Новим роком, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський попередив, що російські окупанти можуть ще раз вдатися до масованого обстрілу, щоб ми зустріли Новий рік у темряві.

Таку заяву президент України зробив під час свого відеозвернення.

Дорогі українці! Залишилося два дні цього року. Можливо, ворог іще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали в темряві. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати. Але хоч би що планували вони, ми знаємо про себе одне: ми вистоїмо. Обов’язково. Виженемо їх. Без сумнівів. І вони нестимуть покарання за цю страшну війну. Максимальне, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, вчора російські окупанти знову завдали масованого ракетного удару. У Києві уламки ракети потрапили у житловий будинок.

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