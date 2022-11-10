Росія хоче зробити Херсон “містом смерті”, – ОП

Росіяни хочуть знищити Херсон та перетворити на місто смерті.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував події навколо Херсону. За його словами, російські військові зараз мінують все: від квартир до каналізації. А відступивши – будуть гатити по правобережжю з артилерії.

РФ хоче зробити Херсон містом смерті, – підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, вчора російське мінубивства заявило, що угрупування, які розташовувалися на правому березі відійдуть на лівобережжя. Росіяни вже декілька тижнів проводили примусову депортацію місцевих мешканців та вивозили все, що бачили.

Начальник українського ГУР Кирило Буданов зазначив, що радіти рано і це скоріш інформаційна операція та маніпуляція, а не справжній відступ.

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