Росія 17 разів за ніч обстріляла Нікопольщину: є численні руйнування (ФОТО)

Вночі, 26 лютого, ворог вкотре атакував Дніпропетровщину. Нікопольский район 17 разів опинився під обстрілами окупантів.

Росія накрила вогнем Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. У населених пунктах зафіксували численні руйнування. На щастя, обійшлося без людських жертв.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

У Нікополі ворожими снарядами було пошкоджено три приватні житлові будинки, в одному з яких горів дах. Рятувальники вже ліквідували пожежу. Крім того, у місті понівечені дві багатоповерхівки, ресторан, газопровід та лінія електропередач.

У Марганці від рук загарбників постраждало приватне підприємство, а також коледж, багатоквартирний будинок, декілька нежитлових будівель.

“Триває обстеження територій. Масштаби руйнувань уточнюються. Росіяни хочуть нас залякати. Терором цивільних людей. Руйнуванням критичної інфраструктури. Ганебними методами. Вони не розуміють одного: українці ніколи не стануть рабами. Вільних та сильних духом не зламати. Тримаймося. Єднаймося. Не падаймо духом. Перемога близько”, – підкреслив Лисак.

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