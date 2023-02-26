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  • Росія 17 разів за ніч обстріляла Нікопольщину: є численні руйнування (ФОТО)

Росія 17 разів за ніч обстріляла Нікопольщину: є численні руйнування (ФОТО)

Сьогодні 08:47
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Вночі, 26 лютого, ворог вкотре атакував Дніпропетровщину. Нікопольский район 17 разів опинився під обстрілами окупантів.

Новости Днепра про Росія 17 разів за ніч обстріляла Нікопольщину: є численні руйнування (ФОТО)

Росія накрила вогнем Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. У населених пунктах зафіксували численні руйнування. На щастя, обійшлося без людських жертв. 

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. 

У Нікополі ворожими снарядами було пошкоджено три приватні житлові будинки, в одному з яких горів дах. Рятувальники вже ліквідували пожежу. Крім того, у місті понівечені дві багатоповерхівки, ресторан, газопровід та лінія електропередач.

Новости Днепра про Росія 17 разів за ніч обстріляла Нікопольщину: є численні руйнування (ФОТО)

У Марганці від рук загарбників постраждало приватне підприємство, а також коледж, багатоквартирний будинок, декілька нежитлових будівель.

Новости Днепра про Росія 17 разів за ніч обстріляла Нікопольщину: є численні руйнування (ФОТО)

“Триває обстеження територій. Масштаби руйнувань уточнюються. Росіяни хочуть нас залякати. Терором цивільних людей. Руйнуванням критичної інфраструктури. Ганебними методами. Вони не розуміють одного: українці ніколи не стануть рабами. Вільних та сильних духом не зламати. Тримаймося. Єднаймося. Не падаймо духом. Перемога близько”, – підкреслив Лисак. 

Новости Днепра про Росія 17 разів за ніч обстріляла Нікопольщину: є численні руйнування (ФОТО)

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Новости Днепра про Росія 17 разів за ніч обстріляла Нікопольщину: є численні руйнування (ФОТО)Українська Новости Днепра про Росія 17 разів за ніч обстріляла Нікопольщину: є численні руйнування (ФОТО)Русский

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