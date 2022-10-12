Російський окупант вкрав камеру у Лимані і поставив в себе вдома: українці тепер спостерігають за реаліті-шоу

Російський окупант вкрав в Лимані камери відеоспостереження, але не зміг їх переналаштувати. Тепер за його сім’єю спостерігають українці.
Про цю історію розповів у інстаграмі блогер Ян Гордієнко.
Блогер розповів, що в його друзів в Лимані поцупили камеру відеоспостереження. Росіяни, як відступали гребли все, що тільки можна. Окупант родом з Бурятії забрав камери відеонагляду і скоріш за все переслав родичам подарунок.
Ті встановили їх не на вулиці, а в себе вдома. Украсти то украли, але налаштувати правильно на змогли, тому тепер друзі блогера спостерігають за життям сім’ї російського окупанта в прямому ефірі.
Бурятський дом-2, – зазначив блогер.
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