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Російський окупант вкрав камеру у Лимані і поставив в себе вдома: українці тепер спостерігають за реаліті-шоу

Сьогодні 10:59
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Вкрасти вкрали, але користуватися не вміють.

Новости Днепра про Російський окупант вкрав камеру у Лимані і поставив в себе вдома: українці тепер спостерігають за реаліті-шоу

Російський окупант вкрав в Лимані камери відеоспостереження, але не зміг їх переналаштувати. Тепер за його сім’єю спостерігають українці. 

Про цю історію розповів у інстаграмі блогер Ян Гордієнко.

Блогер розповів, що в його друзів в Лимані поцупили камеру відеоспостереження. Росіяни, як відступали гребли все, що тільки можна. Окупант родом з Бурятії забрав камери відеонагляду і скоріш за все переслав родичам подарунок. 

Ті встановили їх не на вулиці, а в себе вдома. Украсти то украли, але налаштувати правильно на змогли, тому тепер друзі блогера спостерігають за життям сім’ї російського окупанта в прямому ефірі. 

Бурятський дом-2, – зазначив блогер.

Новости Днепра про Російський окупант вкрав камеру у Лимані і поставив в себе вдома: українці тепер спостерігають за реаліті-шоу

Родичі російського окупанта в “замєшатєльстве”

 

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