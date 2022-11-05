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  • “Російськомовна погань”: експорноакторку із Дніпра побили у Львові через мову

“Російськомовна погань”: експорноакторку із Дніпра побили у Львові через мову

Сьогодні 09:27
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Експорноакторку та учасницю 'Холостяка' Адель Асанті побили у Львові.
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Про це дівчина розповіла в своїх соцмережах.

За її словами, напад стався 4 листопада біля готелю у Львові. Адель йшла спокійно вулицею в навушниках, як раптом якийсь неадекватний чоловік зупинив її посеред дороги. Він досить грубо запитав її: “С##ка, ти куди йдеш”. Дівчина відповіла, що зараз викличе поліцію, але чоловікові не сподобалося, що вона це зробила російською мовою, тому той обізвав Адель “російськомовної поганню”, а потім вдарив ногою по сідницям.

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Адель розповіла, що після удару сильно злякалася, і закрила обличчя, щоб захиститися від неадекватного чоловіка. На щастя, той після цього пішов геть.

За словами дівчини, удар був болючим, тому що в її сідницях вставлені імпланти. Тепер Адель переживає за своє здоров’я.

У мене дуже болить ліва сторона, там, де у мене імплант. Я справді хвилююсь, що там може щось порушитись, бо удар був сильним. Скажіть, за що? Це за те, що я створила свій БФ і робила збори, завжди допомагаю ЗСУ? Це мені подяка? – зазначила Адель.

Пізніше дівчина запостила ще одне відео про те, що не хоче розпалювати мовну ворожнечу в себе на сторінці, проте хоче покарання для кривдника.

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