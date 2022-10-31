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  • Російські загарбники нищать важливу екологічну складову роботи атомної станції

Російські загарбники нищать важливу екологічну складову роботи атомної станції

Сьогодні 21:15
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Росіяни спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій АЕС. Внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач ЗАЕС, у результаті чого температура води впала до близько +13 градусів.

Новости Днепра про Російські загарбники нищать важливу екологічну складову роботи атомної станції

Про це повідомляє НАЕК “Енергоатом”. 

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Новости Днепра про Російські загарбники нищать важливу екологічну складову роботи атомної станціїУкраїнська Новости Днепра про Російські загарбники нищать важливу екологічну складову роботи атомної станціїРусский

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