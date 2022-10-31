Російські загарбники нищать важливу екологічну складову роботи атомної станції

Про це повідомляє НАЕК “Енергоатом”.
“Це призвело до масового вимирання риби у ставку. Наразі він зариблений двома видами риб – тепловодною телапією та азійським сомом, які були завезені близько 25 років тому для забезпечення екологічної чистоти. Риби виконують санітарну функцію, знищуючи зелені водорості й забезпечуючи чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни. За сприятливих умов, коли температура взимку ніколи не опускалася нижче +18 градусів, риба розмножувалася” – йдеться у повідомленні.
В Енергоатомі попередили, якщо температура води в ставку-охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн мертвої риби.
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