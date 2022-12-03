Російські енергетики коригують ракетні удари по українській інфраструктурі

Ексочільник Укренерго вважає, що військовим РФ допомагають російські енергетики.

Ворожі військові отримують інформацію про те, куди бити від російських енергетиків. Про це в ефірі телемарафону заявив ексочільник Укренерго Юрій Касич.

Б’ють по найбільш завантажених об’єктах, – заявив Касич.

Касич має на увазі підстанції, які є вхідними та вихідними центрами передачі електроенергії. Цілі визначає професіонал-енергетик, який розуміє, куди й навіщо потрібно бити. Тому останні обстріли були досить болючими для енергосистеми.

Нагадаємо, під час останнього ракетного обстрілу України, у більшості областей пропало світло. Наслідки атаки на енергосистему ми відчуваємо і досі. Раніше голова комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявив, що відновити енергосистему вдасться тільки навесні.