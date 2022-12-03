Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Російські енергетики коригують ракетні удари по українській інфраструктурі

Російські енергетики коригують ракетні удари по українській інфраструктурі

Сьогодні 17:30
просмотров

Ексочільник Укренерго вважає, що військовим РФ допомагають російські енергетики.

Новости Днепра про Російські енергетики коригують ракетні удари по українській інфраструктурі

Ворожі військові отримують інформацію про те, куди бити від російських енергетиків. Про це в ефірі телемарафону заявив ексочільник Укренерго Юрій Касич.

Б’ють по найбільш завантажених об’єктах, – заявив Касич.

Касич має на увазі підстанції, які є вхідними та вихідними центрами передачі електроенергії. Цілі визначає професіонал-енергетик, який розуміє, куди й навіщо потрібно бити. Тому останні обстріли були досить болючими для енергосистеми.

Нагадаємо, під час останнього ракетного обстрілу України, у більшості областей пропало світло. Наслідки атаки на енергосистему ми відчуваємо і досі. Раніше голова комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявив, що відновити енергосистему вдасться тільки навесні. 

Читайте також:

Новости Днепра про Російські енергетики коригують ракетні удари по українській інфраструктуріУкраїнська Новости Днепра про Російські енергетики коригують ракетні удари по українській інфраструктуріРусский

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Стабілізація енергетичної системи: чи будуть вимикати світло знову
    Новини Дніпра
    23.10.2022 17:40
    Стабілізація енергетичної системи: чи будуть вимикати світло знову

    Унаслідок ворожих ударів по енергетичній системі України, по всій країні…

    Мільярди доларів: очільник Міненерго про збитки для енергетичної інфраструктури та вирішення проблеми
    Новини Дніпра
    23.10.2022 10:50
    Мільярди доларів: очільник Міненерго про збитки для енергетичної інфраструктури та вирішення проблеми

    За останні тижні ворожа росія нанесла десятки ракетних ударів по…

    Через ранковий ракетний удар по Дніпру постраждали 4 енергетиків
    Новини Дніпра
    18.10.2022 13:33
    Через ранковий ракетний удар по Дніпру постраждали 4 енергетиків

    Сьогодні вранці росіяни нанесли ракетний удар по Придніпровській ТЕС.

    Наверх