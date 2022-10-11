Російська ракета знищила у Дніпрі літак відомого бізнесмена: він вимагає від РФ чверть мільярда

Ще у квітні росіяни знищили в аеропорту Дніпра літак, який належав компанії українсього бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

Тепер компанія добивається компенсації.

Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Дніпропетровської області.

Зазначається, що AC Terra International LTD звернулася до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до мінюсту Росії про стягнення 259 млн грн. Саме у таку суму позивач оцінив вартість знищеного літака Gulfstream G 150 (реєстраційний номер Т7-DSD). Він стояв в аеропорту під час ракетної атаки на нього.

У ухвалі суду зазначено, що поки що справа стоїть на місці і позивну заяву повернули, через те, що компанія не надала потрібний пакет документів.

У ЗМІ повідомляють, що AC Terra International LTD з Британських Віргінських островів – основний власник торгової компанії Астерра, яка займається дистрибуцією сільськогосподарської техніки New Holland в Україні. На її сайті вказано, що AC Terra International належить бізнесмену Вадиму Єрмолаєву.

Нагадаємо, росіяни повністю зруйнували дніпровський аеропорт 10 квітня. Ракети пошкодили летовище та інфраструктуру аеропорту.

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