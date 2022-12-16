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Російська ракета влучила в жилий будинок в Кривому Розі (ВІДЕО)

Сьогодні 20:30
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Сьогодні, 16 грудня, внаслідок ракетного удару, який завдала Російська Федерація по Кривому Рогу, загинуло троє та поранено 13 людей.

Новости Днепра про Російська ракета влучила в жилий будинок в Кривому Розі (ВІДЕО)

Про це повідомив начальник військової адміністрації Криворізького району Євген Ситниченко у своєму вечірньому відеозверненні.

Ракета влучила у житловий будинок, загинула 64-річна жінка і молоде подружжя. Під уламками будинку ще лишається їхній маленький син.

Тринадцятеро людей поранені. У тому числі і четверо дітей – всі вони у лікарні. 7-річна дівчинка важка.

Працівники ДСНС продовжують розбирати завали.

Також ракети влучили в енергетичну інфраструктуру , там виникла велика пожежа. Бійці ДСНС швидко ліквідували її.

Енергетики працюють на місці, щоб повернути світло до осель мешканців Криворізького району.

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