Російська ракета влучила в жилий будинок в Кривому Розі (ВІДЕО)

Про це повідомив начальник військової адміністрації Криворізького району Євген Ситниченко у своєму вечірньому відеозверненні.
Ракета влучила у житловий будинок, загинула 64-річна жінка і молоде подружжя. Під уламками будинку ще лишається їхній маленький син.
Тринадцятеро людей поранені. У тому числі і четверо дітей – всі вони у лікарні. 7-річна дівчинка важка.
Працівники ДСНС продовжують розбирати завали.
Також ракети влучили в енергетичну інфраструктуру , там виникла велика пожежа. Бійці ДСНС швидко ліквідували її.
Енергетики працюють на місці, щоб повернути світло до осель мешканців Криворізького району.
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