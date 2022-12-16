Російська ракета влучила в жилий будинок в Кривому Розі (ВІДЕО)

Сьогодні, 16 грудня, внаслідок ракетного удару, який завдала Російська Федерація по Кривому Рогу, загинуло троє та поранено 13 людей.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Криворізького району Євген Ситниченко у своєму вечірньому відеозверненні.

Ракета влучила у житловий будинок, загинула 64-річна жінка і молоде подружжя. Під уламками будинку ще лишається їхній маленький син.

Тринадцятеро людей поранені. У тому числі і четверо дітей – всі вони у лікарні. 7-річна дівчинка важка.

Працівники ДСНС продовжують розбирати завали.

Також ракети влучили в енергетичну інфраструктуру , там виникла велика пожежа. Бійці ДСНС швидко ліквідували її.

Енергетики працюють на місці, щоб повернути світло до осель мешканців Криворізького району.

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