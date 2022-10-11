Російська ракета вбила в центрі Києва лікаря Охматдиту: малюк залишився сиротою

У загиблої Оксани Леонтьєвої залишився маленький син Григорій. Також без дочки залишилися батько і мати дівчини.

Внаслідок ракетного удару, який Росія завдала по центру Києва в понеділок, 10 жовтня, загинула лікар лікарні ОХМАТДИТ. У момент атаки Оксана Леонтьєва їхала на роботу і опинилася в одному з автомобілів, який потрапили під удар.

Про загибель молодого лікаря повідомили її колеги у Facebook.

“Сьогодні наш колектив втратив Оксану Леонтьєву. Ти була світлою людиною, подружкою, колегою, лікарем, прекрасною матір’ю, сестрою, дочкою… ти назавжди в нашому серці, хоча сьогодні нам його вирвала з грудей російська ракета, яка застала тебе в машині, коли ти їхала на роботу рятувати людей! Спочивай з миром, світла пам’ять! Ніколи не забудемо!”,- написали колеги.

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