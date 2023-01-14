Російська ракета в Дніпрі влучила у багатоповерхівку: під завалами люди (ФОТО)

Так, у мережі розповсюдили знімок, на якому видно багатоповерховий житловий будинок, частково зруйнований ворожим снарядом.
Фото оприлюднив у себе в Telegram-каналі заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
“Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день. ДСНС і всі міські служби на місці”, – пише він.
Також в ОП повідомили, що на місце, де Росія влаштувала терор, відправився мер Дніпра Борис Філатов.
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