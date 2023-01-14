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  • Російська ракета в Дніпрі влучила у багатоповерхівку: під завалами люди (ФОТО)

Російська ракета в Дніпрі влучила у багатоповерхівку: під завалами люди (ФОТО)

Сьогодні 16:16
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14 січня Росія знову атакувала Україну ракетами. Під удар потрапило і Дніпро.

Новости Днепра про Російська ракета в Дніпрі влучила у багатоповерхівку: під завалами люди (ФОТО)

Так, у мережі розповсюдили знімок, на якому видно багатоповерховий житловий будинок, частково зруйнований ворожим снарядом. 

Фото оприлюднив у себе в Telegram-каналі заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. 

“Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день. ДСНС і всі міські служби на місці”, – пише він.

Також в ОП повідомили, що на місце, де Росія влаштувала терор, відправився мер Дніпра Борис Філатов.

Новости Днепра про Російська ракета в Дніпрі влучила у багатоповерхівку: під завалами люди (ФОТО)

Новости Днепра про Російська ракета в Дніпрі влучила у багатоповерхівку: під завалами люди (ФОТО)

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Новости Днепра про Російська ракета в Дніпрі влучила у багатоповерхівку: під завалами люди (ФОТО)Українська

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