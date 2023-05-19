Родичів бабусі, яка втратила пам’ять шукали всім Нікополем: як закінчилася історія

Спойлер: все закінчилося добре.

У четвер, 18 травня, у поліції повідомили, що шукають родичів жінки, яка не пам’ятає хто вона така. Правоохоронці знайшли бабусю посеред вулиці Гагаріна в Нікополі. Пенсіонерка не знала, де живе. Називалася вона Галиною Іванівною, але адресу згадати так і не змогла.

Раніше ми повідомляли, що жінку відвезли у терапевтичне відділенні однієї з лікарень Нікополя та почали шукати її родичів.

Сьогодні, 19 травня, поліцейські повідомили, що розшукали родичів жінки, яка загубилася. Завдяки чуйним нікопольцям, які допомогли у пошуках, правоохоронці встановили, де пенсіонерка мешкає. Як виявилося, її син наразі служить в ЗСУ, тому не завжди може слідкувати за тим, де зараз знаходиться його мама.

Наразі з жінкою все добре, її повернули додому.

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