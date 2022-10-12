Робота з гумою та вміння включати музичний плеєр: чия праця у Дніпрі цінуюється найменше

Знайти роботу в Дніпрі – цілком реальне завдання, але щоб при цьому ще й отримувати хорошу зарплату – складно. Як оцінюється праця співробітника – вирішує ринок та роботодавець. Журналісти dnepr.info зібрали добірку найменш оплачуваних вакансій у Дніпрі.

Оператор, який відповідає на дзвінки клієнтів та продає послуги, може заробити від 6 до 19 тис грн за умови, що багато продаватиме, розповідатиме клієнтам про компанію та знайомитиме з її акціями. Графік роботи – 8 годин на добу. Щоб потрапити на посаду, необхідно пройти тижневе навчання після якого скласти іспит і тільки тоді можна буде обійняти вакантну посаду.

Адміністратор фітнес клубу, який записуватиме клієнтів, вирішуватиме побутові проблеми закладу, записуватиме любителів спорту на заняття та консультуватиме їх за всіма програмами клубу може отримувати 7 тис грн на місяць. Від претендента вимагається вміння спілкуватися з різними категоріями людей, стресостійкість, емоційна активність, пунктуальність, вміння користуватися базовими офісними програмами, серед яких музичний плеєр. На тиждень потрібно буде виходити на роботу 4-6 разів. Обіцяють поступове збільшення зарплати, навчання, можливість користуватись спортзалом.

Менеджер освітнього процесу може отримувати від 8 до 12 тис. грн. Від претендента очікують розуміння що таке IT бізнес, його особливості, досвід публічних виступів та роботи HR. Крім зарплати майбутньому працівнику пропонують знижку на навчання, спортзал прямо на робочому місці та можливість безкоштовно відвідувати різні освітні заходи та виступати на них. На самому робочому місці потрібно буде займатися організацією та контролем навчального процесу, відвідуваності та оплати, а також мотивувати студентів та викладачів.

У 9-16 тис грн оцінюють у Дніпрі роботу продавця-консультанта у магазині. Як «бонуси» обіцяють відсоток від продажу товару. Від претендента вимагається шкідливих звичок, порядність, уміння презентувати продукцію покупцю, контроль викладки товару, його прийом та «стеження» за якістю та терміном придатності продукту. Бажаний досвід роботи з касою.

10 тис грн у Дніпрі може заробити за місяць бухгалтер, який займатиметься контролем та веденням первинного документообігу, звірятиме розрахунки, контролюватиме дебіторську та кредиторську заборгованість, а також проводитиме касові операції підприємства та братиме участь в інвентаризації. Від претендента потрібна відповідна освіта, досвід роботи, знання 1С.

Стільки ж може заробити контролер ВТК на промисловому підприємстві. Працювати треба буде у цеху, головне завдання – перевірка якості готової продукції. Досвіду не потрібно, обіцяють навчити.

Від 10 до 12 тис можна заробити у Дніпрі працюючи на посаді пресувальника-вулканізатора. Для цієї роботи необхідно мати профільний досвід. Працювати потрібно буде 5 днів на тиждень, графік роботи змінний.

Аналогічну зарплату може отримувати продавець, який не тільки розраховуватиме клієнтів за товар (у даній вакансії – це прийом замовлень на приготування їжі), але й підтримуватиме чистоту на робочому місці.

Від 10 до 15 тис. грн може заробити за місяць помічник стоматолога. Для отримання посади потрібні впевнені знання ПК, грамотна мова, стійкість до стресу. Серед обов’язків – підтримання чистоти клініки, миття інструментів.

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