“Роблю бізнес, а не прошу милостиню”: у Дніпрі бабуся продає свої запаси з погребу, щоб заробити грошей для ЗСУ

Мешканців Дніпра розчулила літня жінка, яка продавала запаси зі свого погребу, щоб передати зароблені кошти ЗСУ.

На вулицях Дніпра часто можна побачити літніх людей, які торгують на стихійних ринках та продають овочі чи старі речі. Здебільшого, вони це роблять щоб підзаробити трохи грошей, адже пенсії вистачає тільки на квартплату, ліки та мінімальний набір продуктів.

За словами дніпрянина Олега, нещодавно він зустрів бабусю, яка продавала овочі, щоб заробити грошей. Проте старенька збиралася їх витратити не на себе, а передати ЗСУ. Олег каже, що зустрів жінку поблизу Слобожанського проспекту, вона сиділа на сходах, а поруч з нею стояла “кравчучка”, яка була замість прилавку.

Асортимент невеликий: кусок гарбуза, буряки розміром з редиску, морква та трохи яблук.

Пройти повз неможливо. У всякому випадку я не зміг. Спробував просто дати їй трохи грошей, так вона мене ледь не побила. Каже, що бізнес робить, а не милостиню просить. І принижувати не треба, – розповів Олег.

Тому чоловік вирішив придбати в неї весь товар, але коли збирався докинути трохи грошей, продавчиня відмовилася.

Забрав я все, що в неї було. Оцінила в копійки і зверху нічого не взяла. На мої наполегливі намагання дати ще якісь гроші, погрожувала огріти кравчучкою. Переконала. І шо ви думаєте, вона додому пішла? Та де там. Хвалиться, що ще прийде. Бо у погребі запасів вистачає і вона ще не зовсім змерзла. Каже: “Хто ж згортає бізнес, коли такий попит?” А ще, каже, що хлопцям та дівчатам із ЗСУ потрібно допомагати! Тому все, що вона заробляє на бізнесі, віддає на Перемогу, – зазначив Олег.

Для тих, хто хоче підтримати бабусю та її бізнес, автор допису показав точну локацію, де можна знайти пенсіонерку. На проспекті Слобожанському, трохи далі вулиці П. Яцика (Воронезька), – написав Олег Соловйов.

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