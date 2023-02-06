Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Роблю бізнес, а не прошу милостиню”: у Дніпрі бабуся продає свої запаси з погребу, щоб заробити грошей для ЗСУ

“Роблю бізнес, а не прошу милостиню”: у Дніпрі бабуся продає свої запаси з погребу, щоб заробити грошей для ЗСУ

Сьогодні 14:30
просмотров

Мешканців Дніпра розчулила літня жінка, яка продавала запаси зі свого погребу, щоб передати зароблені кошти ЗСУ.

Новости Днепра про

На вулицях Дніпра часто можна побачити літніх людей, які торгують на стихійних ринках та продають овочі чи старі речі. Здебільшого, вони це роблять щоб підзаробити трохи грошей, адже пенсії вистачає тільки на квартплату, ліки та мінімальний набір продуктів.

За словами дніпрянина Олега, нещодавно він зустрів бабусю, яка продавала овочі, щоб заробити грошей. Проте старенька збиралася їх витратити не на себе, а передати ЗСУ. Олег каже, що зустрів жінку поблизу Слобожанського проспекту, вона сиділа на сходах, а поруч з нею стояла “кравчучка”, яка була замість прилавку.

Асортимент невеликий: кусок гарбуза, буряки розміром з редиску, морква та трохи яблук.

 
Пройти повз неможливо. У всякому випадку я не зміг. Спробував просто дати їй трохи грошей, так вона мене ледь не побила. Каже, що бізнес робить, а не милостиню просить. І принижувати не треба, – розповів Олег.
Тому чоловік вирішив придбати в неї весь товар, але коли збирався докинути трохи грошей, продавчиня відмовилася.
 
Забрав я все, що в неї було. Оцінила в копійки і зверху нічого не взяла. На мої наполегливі намагання дати ще якісь гроші, погрожувала огріти кравчучкою. Переконала. І шо ви думаєте, вона додому пішла? Та де там. Хвалиться, що ще прийде. Бо у погребі запасів вистачає і вона ще не зовсім змерзла. Каже: “Хто ж згортає бізнес, коли такий попит?” А ще, каже, що хлопцям та дівчатам із ЗСУ потрібно допомагати! Тому все, що вона заробляє на бізнесі, віддає на Перемогу, – зазначив Олег.
 
Для тих, хто хоче підтримати бабусю та її бізнес, автор допису показав точну локацію, де можна знайти пенсіонерку.
 
На проспекті Слобожанському, трохи далі вулиці П. Яцика (Воронезька), – написав Олег Соловйов.
 

Новости Днепра про

Читайте також:

Новости Днепра про Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Названі найзатребуваніші фахівці у Дніпріі їх зарплати: це не айтішники
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:33
    Названі найзатребуваніші фахівці у Дніпріі їх зарплати: це не айтішники

    Знайти роботу під час війни – завдання не просте, але…

    І знову аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:01
    І знову аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

    Сьогодні, 6 лютого, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

    Уже прощався з життям: у Дніпрі врятували хлопця, який опинився під завалами будинку в Краматорську
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:39
    Уже прощався з життям: у Дніпрі врятували хлопця, який опинився під завалами будинку в Краматорську

    У лікарні Дніпра допомогли хлопцеві, який вижив під час ракетного…

    У Дніпрі на місці складів на Слобожанському побудують гігантський ЖК з вежами
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:01
    У Дніпрі на місці складів на Слобожанському побудують гігантський ЖК з вежами

    У Дніпрі на Слобожанському проспекті може з'явитися новий ЖК.

    Наверх