Робіть запаси: у Дніпрі сотням людей на 10 годин відключать воду

Серпень почнеться з відключення води. Декому треба зробити запаси.

Як повідомили в КП Дніпроводоканал, 1 серпня деяким мешканцям Перемоги вимкнуть воду. Причина – черговий етап реконструкції та заміни мереж водопостачання в районі будинку 12 по просп. Героїв.

Тож 1 серпня з 09:30 до 19:30 буде припинено водопостачання за наступними адресами:

просп. Героїв, 2, 4, 6, 12, 14, 20, 20-б, 22,

пров. Шокальського,

вул. Космічна, 3, 3-а,

б. Слави, 10, 12, 14, 16, 18, 27.

Радимо зробити запаси води на цей період.

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