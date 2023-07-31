Робіть запаси: у Дніпрі сотням людей на 10 годин відключать воду

Як повідомили в КП Дніпроводоканал, 1 серпня деяким мешканцям Перемоги вимкнуть воду. Причина – черговий етап реконструкції та заміни мереж водопостачання в районі будинку 12 по просп. Героїв.
Тож 1 серпня з 09:30 до 19:30 буде припинено водопостачання за наступними адресами:
Радимо зробити запаси води на цей період.
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