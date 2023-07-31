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Робіть запаси: у Дніпрі сотням людей на 10 годин відключать воду

Сьогодні 14:52
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Серпень почнеться з відключення води. Декому треба зробити запаси.

Новости Днепра про Робіть запаси: у Дніпрі сотням людей на 10 годин відключать воду

Як повідомили в КП Дніпроводоканал, 1 серпня деяким мешканцям Перемоги вимкнуть воду. Причина – черговий етап реконструкції та заміни мереж водопостачання в районі будинку 12 по просп. Героїв.

Тож 1 серпня з 09:30 до 19:30 буде припинено водопостачання за наступними адресами:

  • просп. Героїв, 2, 4, 6, 12, 14, 20, 20-б, 22,
  • пров. Шокальського,
  • вул. Космічна, 3, 3-а,
  • б. Слави, 10, 12, 14, 16, 18, 27.

Радимо зробити запаси води на цей період.

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Новости Днепра про Робіть запаси: у Дніпрі сотням людей на 10 годин відключать водуУкраїнська

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