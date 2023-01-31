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  • Різке обміління Каховського водосховища: чи будуть мешканці Нікопольщини з водою

Різке обміління Каховського водосховища: чи будуть мешканці Нікопольщини з водою

Сьогодні 12:13
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У Каховському водосховищі сильно впав рівень води.

Новости Днепра про Різке обміління Каховського водосховища: чи будуть мешканці Нікопольщини з водою

Мешканці прибережних територій Каховського водосховища кажуть, що останнім часом рівень води сильно впав. Про повідомляють жителі Нікопольського району на Дніпропетровщині та Новоронцовки на Херсонщині.

Вони публікують фото, на яких видно, що вода дійсно далеко відійшла.

Новости Днепра про Різке обміління Каховського водосховища: чи будуть мешканці Нікопольщини з водою

Новости Днепра про Різке обміління Каховського водосховища: чи будуть мешканці Нікопольщини з водою

Новости Днепра про Різке обміління Каховського водосховища: чи будуть мешканці Нікопольщини з водою

Як стверджують фахівці, «відміткa нормaльного підпірного рівня Кaховського водосховищa склaдaє 16 метрів. Відміткa рівня нaвігaційної можливості – 14 метрів, мертвого об’єму – 12,7 метрів». Нaрaзі рівень води у Кaховському водосховищі ледь сягає 15 метрів. Тобто апокаліпсису ще немає.

Проте мешканці Нікопольського району стурбовані тим, що буде далі з подачею води. 30 січня з’явилося офіційне звернення водоканалу Марганця щодо зниження рівня води у Каховському водосховищі.

У водоканалі повідомляють, що на даний час ситуація з рівнем води у Каховському водосховищі дозволяє підприємству працювати у штатному режимі, але рекомендується утримувати 3-х добовий запас води у якості запобіжного заходу та не поширювати не перевірену інформацію.

У випадку терористичної атаки з боку росіян, підприємство готове забезпечувати людей водою.

Тому поки що видихаємо та слідкуємо за ситуацією.

Зазначимо, що на початку року Дніпро теж сильно обміліло, а на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей масово гинула риба.

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Новости Днепра про Різке обміління Каховського водосховища: чи будуть мешканці Нікопольщини з водоюУкраїнська

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