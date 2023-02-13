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Рівняють з землею: окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії

Сьогодні 21:15
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Російські окупанти продовжують щодня обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровської області, сьогодні внаслідок обстрілу Нікополя постраждав чоловік.

Новости Днепра про Рівняють з землею: окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

У понеділок, 13 лютого, окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії, постраждав 69-річний чоловік, йому надали всю необхідну допомогу.

У місті пошкоджено будівлі двох приватних підприємств, 3 приватні житлові будинки та господарську споруду. Також пошкодження зазнали півдесятка автомобілів та лінії електропередач.

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Новости Днепра про Рівняють з землею: окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилеріїУкраїнська Новости Днепра про Рівняють з землею: окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилеріїРусский

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