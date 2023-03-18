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  • Рівно 9 років тому Росія анексувала Крим: у річницю в Севастополі пролунали вибухи

Рівно 9 років тому Росія анексувала Крим: у річницю в Севастополі пролунали вибухи

Сьогодні 13:38
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18 березня 2014 року Росія незаконно включила до свого складу окупований раніше український Крим та місто Севастополь. У дев'яту річницю цього злочину на анексованому півострові пролунали вибухи.

Новости Днепра про Рівно 9 років тому Росія анексувала Крим: у річницю в Севастополі пролунали вибухи

Зокрема, гучно було в деяких районах Севастополя. Про це пишуть у низці пропагандистських Telegram-каналів. 

Повідомляється, що серія вибухів пролунала біля міста Інкерман, що входить до складу Балаклавського району Севастополя. Також подібні звуки чули мешканці Криму з Корабельної сторони Севастополя.

Спочатку “влада” окупованого українського півострова просто відмовчувалася, а згодом так званий “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв прокоментував, заявивши, що “на одному з полігонів йде навчальна стрільба”. Ось тільки окупант не врахував, що жодного полігону на Корабельній стороні Севастополя чи Інкермана немає, тож його брехні ніхто не повірив.

Новости Днепра про Рівно 9 років тому Росія анексувала Крим: у річницю в Севастополі пролунали вибухи

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Новости Днепра про Рівно 9 років тому Росія анексувала Крим: у річницю в Севастополі пролунали вибухиУкраїнська Новости Днепра про Рівно 9 років тому Росія анексувала Крим: у річницю в Севастополі пролунали вибухиРусский

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