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Рівень небезпеки жовтий: у Дніпрі та області оголосили штормове попередження

Сьогодні 08:30
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Дніпропетровську область попереджають про сильний вітер.

Новости Днепра про Рівень небезпеки жовтий: у Дніпрі та області оголосили штормове попередження

У Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечне стихійне явище. 

Сьогодні, 30 липня, вдень у Дніпрі та області очікується посилення вітру 15-20 м/с. 

Оголошено I (жовтий) рівень небезпеки. Це означає, що погодні умови є потенційно небезпечними для населення, іфраструктури та навколишнього природного середовища.

Важливо зберігати підвищену уважність та обережність, а також слідкувати за повідомленнями про можливе ускладнення погодних умов.

Під час перебування на вулиці необхідно знаходитися подалі від високих дерев, ліній електропередач та металевих парканів.

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Новости Днепра про Рівень небезпеки жовтий: у Дніпрі та області оголосили штормове попередженняУкраїнська Новости Днепра про Рівень небезпеки жовтий: у Дніпрі та області оголосили штормове попередженняРусский

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