Рівень небезпеки жовтий: у Дніпрі та області оголосили штормове попередження

У Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечне стихійне явище.
Сьогодні, 30 липня, вдень у Дніпрі та області очікується посилення вітру 15-20 м/с.
Оголошено I (жовтий) рівень небезпеки. Це означає, що погодні умови є потенційно небезпечними для населення, іфраструктури та навколишнього природного середовища.
Важливо зберігати підвищену уважність та обережність, а також слідкувати за повідомленнями про можливе ускладнення погодних умов.
Під час перебування на вулиці необхідно знаходитися подалі від високих дерев, ліній електропередач та металевих парканів.
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