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Ріст тарифів на світло: в ПФУ пояснили, як перерахують субсидії

Сьогодні 21:29
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У зв’язку із зростанням тарифу на електроенергію розмір субсидії перерахують автоматично.

Новости Днепра про Ріст тарифів на світло: в ПФУ пояснили, як перерахують субсидії

Одержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку розмірів виплат у зв’язку зі зростанням тарифу звертатись до органів Пенсійного фонду України не потрібно. Про це в Telegram повідомила прес-служба ПФУ.

Зазначається, що, оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у наступному місяці – липні.

У ПФУ пояснили, що постановою уряду №848 передбачено, що перерахунок житлової субсидії в межах установленого строку її призначення без звернення громадян здійснюється, зокрема, у разі зміни розміру цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

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Новости Днепра про Ріст тарифів на світло: в ПФУ пояснили, як перерахують субсидіїУкраїнська Новости Днепра про Ріст тарифів на світло: в ПФУ пояснили, як перерахують субсидіїРусский

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