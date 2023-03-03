Рік не повертали тіло: сім’я загиблого захисника з Кривого Рогу нарешті зможе поховати єдиного сина

Батькам «азовця» з Кривого Рогу Андрія Божка, який загинув у Маріуполі, повернули його тіло лише майже через рік.

Андрій Божко навчався у металургійному ліцеї №16, а потім вступив до педагогічного університету. З дитинства займався боксом, плаванням, футболом, а в дорослішому віці – легкою атлетикою.

У 18 років самостійно вивчив французьку мову, поїхав до Парижа, де вступив до «Французького легіону». Відслужив там рік, а потім приєднався до полку “Азов”.

Захисник загинув у квітні 2022 року, захищаючи Маріуполь. Йому було лише 23 роки.

Герой був нагороджений орденом “За мужність” третього ступеня (посмертно).

Андрій Божко був єдиним сином у родині. Батьки змогли повернути тіло сина лише зараз.

Прощання з бійцем відбудеться у Кривому Розі 4 березня. Захисника поховають на Центральному цвинтарі на Алеї Героїв о 13:00.

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