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  • РФ завдала удару по інституту та лікарні в Полтаві: Зеленська повідомила про 47 загиблих

РФ завдала удару по інституту та лікарні в Полтаві: Зеленська повідомила про 47 загиблих

Сьогодні 17:03
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У сусідній Полтавській області 47 людей загинули внаслідок ракетного удару по навчальному закладу.
Новости Днепра про РФ завдала удару по інституту та лікарні в Полтаві: Зеленська повідомила про 47 загиблих

Наслідки російського ракетного удару на Полтаву 3 вересня (Фото: Суспільне Полтава / Telegram)

У Полтаві 47 загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу, повідомила Олена Зеленська. Ще 206 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. 

Новости Днепра про РФ завдала удару по інституту та лікарні в Полтаві: Зеленська повідомила про 47 загиблих

У вівторок, 3 вересня, росіяни завдали удару по одному з навчальних закладів міста Полтава. Раніше про ракетну атаку повідомили в Міноборони, МВС, зазначивши, що 25 людей врятували з-під завалів. 

За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища, – повідомили в Міноборони.

Частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що влучання було по території навчального закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку.

Повідомлялося про 41 вбитого, та про більш ніж 180 поранених.

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