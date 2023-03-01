Рф вночі з важкої артилерії атакувала Нікополь та район вісім разів: фото

В ніч на 1 березня армія рф атакувала з важкої артилерії чотири громади Нікопольського району.

За ніч окупанти обстріяли Нікопольський район вісім разів. Під ворожий вогонь потрапили Нікопольська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

У Нікополі пошкоджено три приватні підприємства та одне транспортне. В Мирівській громаді атакували аграрне підприємство, магазин, п‘ять приватних будинків і господарських споруд, автівку, газогін та електромережі.

В Червоногригорівській і Марганецькій громадах деталі нічних обстрілів окупантів встановлюються, рятувальники обстежують території.

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