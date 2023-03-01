Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Рф вночі з важкої артилерії атакувала Нікополь та район вісім разів: фото

Рф вночі з важкої артилерії атакувала Нікополь та район вісім разів: фото

Сьогодні 09:30
просмотров

В ніч на 1 березня армія рф атакувала з важкої артилерії чотири громади Нікопольського району.

Новости Днепра про Рф вночі з важкої артилерії атакувала Нікополь та район вісім разів: фото

За ніч окупанти обстріяли Нікопольський район вісім разів. Під ворожий вогонь потрапили Нікопольська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. На щастя, загиблих та постраждалих немає. 

У Нікополі пошкоджено три приватні підприємства та одне транспортне. В Мирівській громаді атакували аграрне підприємство, магазин, п‘ять приватних будинків і господарських споруд, автівку, газогін та електромережі.

В Червоногригорівській і Марганецькій громадах деталі нічних обстрілів окупантів встановлюються, рятувальники обстежують території.

Новости Днепра про Рф вночі з важкої артилерії атакувала Нікополь та район вісім разів: фото

Новости Днепра про Рф вночі з важкої артилерії атакувала Нікополь та район вісім разів: фото

Новости Днепра про Рф вночі з важкої артилерії атакувала Нікополь та район вісім разів: фото

Новости Днепра про Рф вночі з важкої артилерії атакувала Нікополь та район вісім разів: фото

Читайте також:

Новости Днепра про Рф вночі з важкої артилерії атакувала Нікополь та район вісім разів: фотоУкраїнська Новости Днепра про Рф вночі з важкої артилерії атакувала Нікополь та район вісім разів: фотоРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Знищено 650 окупантів, 7 танків та десяток артсистем: Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Знищено 650 окупантів, 7 танків та десяток артсистем: Генштаб

    Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 650 окупантів. Також…

    Чи буде Дніпро забезпечене світлом, водою та теплом: ситуація на ранок 1 березня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Чи буде Дніпро забезпечене світлом, водою та теплом: ситуація на ранок 1 березня

    Сьогодні, 1 березня, Дніпро забезпечений світлом, водою та теплом.

    Плануйте маршрут: як у Дніпрі працює громадський транспорт в перший день весни
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    Плануйте маршрут: як у Дніпрі працює громадський транспорт в перший день весни

    Сьогодні, 1 березня, у Дніпрі електротранспорт працюватиме у штатному режимі…

    Наловив сіткою на 500 тисяч гривень: на Дніпропетровщині затримали бракон’єра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    Наловив сіткою на 500 тисяч гривень: на Дніпропетровщині затримали бракон’єра

    На річці Боковенька у селищі Гузька Григорівка Криворізького району затримали…

    Наверх