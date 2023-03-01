Рф вночі з важкої артилерії атакувала Нікополь та район вісім разів: фото

За ніч окупанти обстріяли Нікопольський район вісім разів. Під ворожий вогонь потрапили Нікопольська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. На щастя, загиблих та постраждалих немає.
У Нікополі пошкоджено три приватні підприємства та одне транспортне. В Мирівській громаді атакували аграрне підприємство, магазин, п‘ять приватних будинків і господарських споруд, автівку, газогін та електромережі.
В Червоногригорівській і Марганецькій громадах деталі нічних обстрілів окупантів встановлюються, рятувальники обстежують території.
Читайте також:
Автор:
Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 650 окупантів. Також…
Сьогодні, 1 березня, Дніпро забезпечений світлом, водою та теплом.
Сьогодні, 1 березня, у Дніпрі електротранспорт працюватиме у штатному режимі…
На річці Боковенька у селищі Гузька Григорівка Криворізького району затримали…